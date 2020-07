Chiara Poggi possibile revisione processo, Alberto Stasi spera: il mistero dei capelli lunghi nel lavandino (Di domenica 5 luglio 2020) L’omicidio di Chiara Poggi, una storia infinita. Sì, perché a distanza di anni dalla sentenza definitiva che ha visto Alberto Stasi condannato dalla Cassazione a 16 anni di reclusione, la vicenda giudiziaria potrebbe riaprirsi. Stasi, infatti, dal carcere di Bollate dove è recluso ha dato incarico al suo legale di depositare l’istanza di revisione del processo e si definisce un“innocente in carcere”. Chiara Poggi revisione processo: cosa chiede Alberto Stasi Il suo nuovo avvocato, Laura Panciroli, ha infatti annunciato che “Ci sono nuove prove che non sono mai state prese in esame” e che dimostrerebbero la estraneità del suo assistito ai fatti occorsi il 13 agosto 2007 nella villetta di Garlasco. L’istanza è stata depositata presso la Corte d’Appello di Brescia e “abbiamo scelto argomenti nuovi, ... Leggi su urbanpost

