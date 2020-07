Chiamatemi Anna, la serie tv da Netflix sbarca nei pomeriggi estivi di Rai 2 (Di domenica 5 luglio 2020) Chiamatemi Anna la serie su Anna dai Capelli Rossi arriva su Rai 2 dopo la trasmissione su Netflix da lunedì al venerdì alle 15:15 Chiamatemi Anna – Anne with an E arriva nel pomeriggio di Rai 2 da lunedì 6 luglio alle 15:15. Prosegue il rapporto tra Netflix e la Rai, o meglio tra la Rai e le co-produzioni di Netlfix e dopo Narcos, Daredevil e Jessica Jones su Rai 4, nei pomeriggi estivi di Rai 2 arriva la serie per ragazzi Chiamatemi Anna o Anne with an E. La Anna protagonista è Anna dai capelli Rossi, già al centro di un fortunato cartone animato e soprattutto di un romanzo scritto da Lucy Maud Montgomery e qui adattato da Moira Walley-Beckett. La serie tv è una produzione canadese di CBC poi distribuita da Netflix in tutto il mondo e presente quindi in streaming sulla piattaforma (quindi se dopo il primo episodio volete evitare ... Leggi su dituttounpop

Anna Shirley è una bambina che vive il dolore della morte di entrambi i suoi genitori. Walter e Bertha Shirley, infatti, muoiono dopo aver contratto una malattia infettiva. La vita di Anna si prospett ...

