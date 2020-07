Che fine ha fatto Pietro Pellegri? La parabola discendente dell'enfant prodige (Di domenica 5 luglio 2020) Pressioni, soldi e infortuni. È questo il mix di ingredienti che ha reso fallimentare l'esperienza di Pietro Pellegri al Monaco. Dal suo arrivo in Francia nel gennaio 2018, il talentuoso classe 2001 ha collezionato solamente sei presenze in Ligue 1. Un bottino più che misero per il più giovane calciatore ad aver esordito in Serie A (15 anni e 280 giorni) e uno dei prospetti maggiormente considerati all'interno del panorama calcistico mondiale. Purtroppo, anche a causa di numerosi problemi... Leggi su 90min

beppe_grillo : Spinello sì o spinello no? È una domanda stupida. La grande domanda è: che fine ha fatto la canapa? Come fa una pia…

Ultime Notizie dalla rete : Che fine Diamante: “Che fine hanno fatto i Progetti utili alla collettività”? Infopinione Achille Lauro e il tweet del successo: “Ora scelgo dove dormire e con chi”

Coronavirus: Spagna, 70 mila in lockdown in Galizia. Oms: “Più di 200mila casi in 24 ore”

La pandemia ha provocato almeno 527.241 morti. Sono stati diagnosticati oltre 11 milioni di casi di infezione in 196 Paesi. Gli Stati Uniti sono il paese più colpito, con 129.657 morti. Seguono Brasil ...

