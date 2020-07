Centrodestra: Calandrini (Fdi), 'dalla piazza messaggio chiaro a governo' (Di domenica 5 luglio 2020) Roma, 5 lug. (Adnkronos) - "La piazza di oggi lancia un messaggio chiaro: il governo deve andare a casa. Un esecutivo non eletto, guidato da un premier che non si è mai misurato con il consenso, nato solo per non fare vincere il Centrodestra, ha tradito gli italiani, più e più volte. La manifestazione del Centrodestra di oggi è una risposta al governo: loro chiusi nei palazzi e nello sfarzo di Villa Pamphilj, noi nelle piazze accanto all'Italia vera, quella che aspetta soluzioni che Conte, Pd e 5 Stelle non sanno dare". Lo afferma il senatore di Fratelli d'Italia Nicola Calandrini, capogruppo in commissione Bilancio. Leggi su liberoquotidiano

TV7Benevento : Centrodestra: Calandrini (Fdi), 'dalla piazza messaggio chiaro a governo'... - iostoconGiorgia : RT @AgenziaASI: Centrodestra. Calandrini (FdI): questo governo chiuso nei palazzi deve andare a casa - umbertogardini : RT @AgenziaASI: Centrodestra. Calandrini (FdI): questo governo chiuso nei palazzi deve andare a casa - FratellidItalia : RT @AgenziaASI: Centrodestra. Calandrini (FdI): questo governo chiuso nei palazzi deve andare a casa - AgenziaASI : Centrodestra. Calandrini (FdI): questo governo chiuso nei palazzi deve andare a casa -

Ultime Notizie dalla rete : Centrodestra Calandrini Centrodestra: Calandrini (Fdi), 'dalla piazza messaggio chiaro a governo' Metro Calandrini (Fdi): governo chiuso nei palazzi deve andare a casa

Roma, 4 lug. (askanews) - "La piazza di oggi lancia un messaggio chiaro: il governo deve andare a casa. Un esecutivo non eletto, guidato da un premier che non si mai misurato con il consenso, nato sol ...

Pontinia, nuova sede per Fratelli d’Italia guardando all’unità del centrodestra per il 2021

Nuova circolo e progetti ambiziosi per Fratelli d’Italia a Pontinia. Il partito di Giorgia Meloni è pronto, all’insegna del radicamento e dei programmi a puntare dritto alle amministrative del 2021. A ...

Roma, 4 lug. (askanews) - "La piazza di oggi lancia un messaggio chiaro: il governo deve andare a casa. Un esecutivo non eletto, guidato da un premier che non si mai misurato con il consenso, nato sol ...Nuova circolo e progetti ambiziosi per Fratelli d’Italia a Pontinia. Il partito di Giorgia Meloni è pronto, all’insegna del radicamento e dei programmi a puntare dritto alle amministrative del 2021. A ...