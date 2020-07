Centauri senza casco nella movida notturna: fioccano le multe (Di domenica 5 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiMarano (Na) – nella serata di sabato i carabinieri della compagnia di Marano di Napoli hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio finalizzato alla verifica dell’utilizzo del casco una settimana dopo la morte di Giuseppe Morra, vittima di un incidente in scooter a 15 anni. I controlli si sono concentrati in special modo nelle strade del centro dei comuni di Marano e Mugnano di Napoli, in corso Europa, piazzetta della Pace, via Baracca, via San Rocco, via Falcone e nei pressi dello stadio comunale, luoghi di ritrovo della movida maranese. Sono stati infatti sorpresi ben 23 Centauri, la maggior parte minorenni, alla guida del proprio motorino senza casco: di questi, otto ragazzi non avevano l’assicurazione e cinque non avevano mai conseguito la patente di guida. Sono stati controllati anche alcuni bar, ... Leggi su anteprima24

