Cavani-Roma, l’agente del giocatore apre al trasferimento (Di domenica 5 luglio 2020) Dopo 7 anni Edinson Cavani ha dato l'addio al Paris Saint-Germain. L'attaccante uruguaiano è diventato il miglior marcatore nella storia dei parigini, ma per il 33enne è arrivato il momento di cambiare aria. Sul suo futuro si è parlato tanto. La pista più calda sembrava essere quella dell'Atletico Madrid, ma una nuova indiscrezione avvicina l'attaccante alla Roma.Cavani a Romacaption id="attachment 919293" align="alignnone" width="300" Edinson Cavani (Getty Images)/captionAd aprire la porta a questa ipotesi è l'agente del giocatore durante un'intervista a Ovacion. Il nuovo gruppo interessato all'acquisizione della Roma avrebbe infatti presentato un'offerta ufficiale al giocatore: "C’è un’offerta ufficiale per Cavani. Mi hanno contattato per inviare una proposta formale ... Leggi su itasportpress

