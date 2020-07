Caterina Balivo paura in vacanza, Guido Brera urla: «Dov’è?» (Di domenica 5 luglio 2020) Caterina Balivo ha scelto l’Italia, ovvero la sua terra per trascorrere le vacanze e lieti momenti di relax. Lo aveva annunciato pochi giorni fa con un messaggio di supporto per chi lavora nel settore turistico, colpito quest’ultimo dalla diffusione del Coronavirus. La conduttrice napoletana si trova attualmente sulle spiagge toscane insieme alla sua famiglia; ma un ospite inatteso sarebbe arrivato proprio poche ore fa facendo irruzione nel giardino e agitando, non poco, gli animi della conduttrice e del marito Guido Brera. Lo spavento Niente bagni per Caterina Balivo a causa di un forte temporale con tanto di grandine, documentato poche ore fa nelle stories della conduttrice. Caterina ed il marito si trovano in giardino quando la conduttrice, richiama il figlio Guido Alberto per ripararsi dalla pioggia. Il piccolo arriva spaventato e sorprende i genitori dicendo di aver ... Leggi su velvetgossip

infoitcultura : Caterina Balivo, paura in vacanza all'Argentario. Il marito Guido Brera urla terrorizzato: «Dov'è?» - infoitcultura : Caterina Balivo fa preoccupare i fan, posta un video che si interrompe all’improvviso mentre il marito urla spavent… - infoitcultura : Caterina Balivo, paura durante le vacanze all'Argentario: «C'è un serpente» - zazoomblog : Caterina Balivo prova costume superata: i fan notano però un dettaglio - #Caterina #Balivo #prova #costume -