Caterina Balivo mamma premurosa, il regalo fatto ai figli su Instagram (Di domenica 5 luglio 2020) Caterina Balivo ha fatto un regalo tenerissimo ai suoi figli, condividendo la notizia con i suoi innumerevoli followers su Instagram. La bella conduttrice, in vacanza dopo una stagione televisiva particolarmente impegnativa, si sta godendo un po’ di meritato riposo insieme alla sua famiglia. Nonostante la lontananza dal piccolo schermo non ha certo interrotto il legame con i suoi fan: su Instagram infatti continua a tenere aggiornati i followers che la seguono assiduamente e che non perdono un suo post o una storia. Caterina ha voluto sorprendere i suoi bambini, Guido Alberto e Cora, nati dall’amore per Guido Maria Brera, accogliendo in famiglia un gattino: allo scatto del cucciolo ha accompagnato la frase “Benvenuto Ermes messaggero di tenerezza”, per presentarlo ai suoi fan. Ovviamente non sono mancati i commenti dei seguaci della ... Leggi su dilei

ignotoale75 : RT @napolimagazine: BALIVO GOL - Caterina Balivo scrive a 'NM': 'Napoli, vittoria di carattere, ci voleva!' - infoitcultura : Il Napoli supera la Roma, Callejon e Insigne in goal: arriva il commento di Caterina Balivo - Notiziedi_it : Caterina Balivo, la famiglia si allarga: arriva il gattino Ermes - petrazzuolo : RT @napolimagazine: BALIVO GOL - Caterina Balivo scrive a 'NM': 'Napoli, vittoria di carattere, ci voleva!' - lazio_magazine : RT @calciomercato_m: BALIVO GOL - Caterina Balivo scrive a 'NM': 'Napoli, vittoria di carattere, ci voleva!' -