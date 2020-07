Caterina Balivo, il retroscena dopo l’addio a Vieni da me: “Non mi è mai piaciuto…” (Di domenica 5 luglio 2020) Caterina Balivo non ha mai amato gli aeroporti dopo una stagione molti intensa e piena di preoccupazioni per l’emergenza sanitaria da Covid-19, Caterina Balivo si sta rilassando insieme alla sua famiglia. dopo un paio di stagioni alla guida di Vieni da me, il programma pomeridiano di Rai Uno, la professionista napoletana ha deciso di rivoluzionare tutto e puntare su qualcos’altro. Ovviamente se ne parlerà a settembre, quindi in questi mesi estivi la donna è in vacanza col marito Guido Maria Brera e i loro due figli Guido Alberto e Cora. Visto la situazione che si sta vivendo nel mondo per la pandemia da Coronavirus, l’ex padrona di casa di Detto fatto rimarrà in Italia. “L’estate l’ho sempre passata in Italia, non mi è mai piaciuto frequentare gli aeroporti nei periodi più affollati”, ha sempre dichiarato la ... Leggi su kontrokultura

