Cartellino giallo per Demme: salterà la prossima gara (Di domenica 5 luglio 2020) Intervento duro di Diego Demme al minuto 7. Il centrocampista entra duro su Mkhitaryan e si becca un Cartellino giallo che lo costringerà a saltare la prossima sfida di campionato in quanto diffidiato. Leggi su tuttonapoli

Intervento duro di Diego Demme al minuto 7. Il centrocampista entra duro su Mkhitaryan e si becca un cartellino giallo che lo costringerà a saltare la prossima sfida di campionato in quanto diffidiato ...

OK IL VAR PIÙ DI ALTRI MA L'AMMONIZIONE NO!

Si può vincere quattro a uno e subire tanti cartellini per pochissimi falli e anche una punizione per simulazione molto discutibile? Certo, si può, non ci piace parlare dell'arbitraggio ma ci sono sit ...

