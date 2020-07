Carolina Stramare Instagram, décolleté strizzato nel costume a fascia: «Paradisiaca!» (Di domenica 5 luglio 2020) Miss Italia 2019, Carolina Stramare, ha deciso di migliorare la giornata dei suoi oltre 172 mila followers con un nuovo scatto su Instagram. La ragazza ha un fisico talmente perfetto da sembrare scolpito nel marmo. Le sue curve da urlo ogni volta scatenano la fervida immaginazione dei fan. Poche ore fa il suo scatto in bikini ha letteralmente fatto impazzire tutti quanti. In versione Baywatch Carolina non è passata minimamente inosservata e il suo post è stato immediatamente invaso di like e commenti. Per la bella Miss i complimenti ogni volta sono infiniti. È praticamente impossibile ignorare la sua innata femminilità. Leggi anche –> Carolina Stramare ardita su Instagram, accavallamento rovente senza gonna: «A “gamba tesa” entri così?» Carolina Stramare Instagram: décolleté strizzato nel ... Leggi su urbanpost

ale_223 : Carolina Stramare una delle Miss più belle mai elette. Se non la seguite su IG correte. - SITAP_Italia : @SITAP_Italia arreda le case dei Vip. Ecco il tappeto Hypnose, scelto da @BarbaraTrombat1 Ceo del brand, per la bel… -