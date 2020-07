Capelli estate 2020: come ricreare le Beach Waves senza ferro (Di domenica 5 luglio 2020) Le Beach Waves sono sempre di tendenza specialmente in estate. I Capelli con onde spettinate piacciono ad adulti e ragazzine proprio per la loro forma mossa al naturale. Nel 2020 vanno ancora di moda sia per il mare, la città o la montagna, l’ideale è in spiaggia perchè il vento l’acqua del mare e il sale fanno si che il mosso si pieghi naturalmente. come creare le Beach Waves senza il ferro In mancanza del mare però possiamo ricreare le Beach Waves con altri metodi senza usare la piastra o il ferro arricciante con delle semplici: TRECCE: dopo aver pettinato i Capelli bagnati quando sono ancora umidi vanno intrecciati. Si può dividere la testa in due o più trecce a seconda del movimento se si vuole ottenere una treccia più fitta o meno. Dopodichè le trecce vanno fatte asciugare e vanno sciolte quando tutti i ... Leggi su quotidianpost

Sole, mare e tanto relax: la vacanza perfetta per molti è quella in spiaggia. Per mesi abbiamo sognato di respirare il profumo della salsedine, di tuffarci nell’acqua salata e di sdraiarci per conqui ...

Capelli, Balayage rosso 2020: riflessi rame, mogano e ciliegia infuocano l’estate

O forse sì. Specialmente se le fiamme sono quelle di un balayage rosso con cui illuminare la chioma. Una rivisitazione del classico balayage capelli, adatta ad arricchire la capigliatura di riflessi c ...

