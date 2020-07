CANICOLA senza tregua? Insomma, ci sono novità già da Luglio (Di domenica 5 luglio 2020) Negli ultimi giorni, complice la prima ondata di caldo dell’Estate, capita di leggerne di tutti i colori. E’ normale che ci si ricami un po’ sopra, dopotutto quando le condizioni meteo non propongono spunti di discussione di altra natura ci si deve necessariamente concentrare sul caldo. Caldo che potrebbe caratterizzare, pesantemente, il mese di Luglio e agosto e lo ripetiamo. Ma da qui a dirvi che sarà CANICOLA senza tregua ce ne passa! Le tregue ci saranno eccome, tregue che potrebbe anche mandare in crisi l’Estate. Abbiamo scritto, forse qualcuno avrà letto quell’articolo, di un’Estate che quest’anno potrebbe andare in sofferenza prima del solito. CANICOLA senza tregua? Ma… Ebbene sì, forse potrebbe essere questo l’anno del ritorno alla normalità autunnale. Normalità intesa ... Leggi su meteogiornale

Ultime Notizie dalla rete : CANICOLA senza CANICOLA senza tregua? Piano, ora non esageriamo… Meteo Giornale Intrappolati senza scampo in autostrada. Sei ore per raggiungere il mare della Liguria

Altra giornata di code per i cantieri. L’Ad di Aspi contro il governo: siete voi ad aver chiesto le verifiche DALL’INVIATO A VARAZZE. Partenza alle nove e un quarto del mattino da Milano, seguendo l’o ...

Il centrodestra in piazza e il dovere di una proposta

Da parte del centrodestra ci voleva molto coraggio, merce ormai rara soprattutto in politica, per organizzare la manifestazione romana di oggi. Non perché esso sia nuovo alle piazze: da quella in oppo ...

Altra giornata di code per i cantieri. L’Ad di Aspi contro il governo: siete voi ad aver chiesto le verifiche DALL’INVIATO A VARAZZE. Partenza alle nove e un quarto del mattino da Milano, seguendo l’o ...Da parte del centrodestra ci voleva molto coraggio, merce ormai rara soprattutto in politica, per organizzare la manifestazione romana di oggi. Non perché esso sia nuovo alle piazze: da quella in oppo ...