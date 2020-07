Candidato di Fdi usa motto fascista. Il Pd attacca (Di domenica 5 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – È polemica per lo slogan “menefrego” usato da Gimmi Cangiano, Candidato al Consiglio regionale della Campania con la lista di Fdi. Immediato l’affondo del Pd: “Il Candidato di Fratelli d’Italia in Campania che usa, per la sua campagna elettorale, il motto fascista è il segnale che la destra sovranista non riesce a fare i conti con la storia. Ed è un problema per la democrazia, che dovrebbe avere valori comuni condivisi da tutte le forze politiche, in particolare poi quelle che siedono in Parlamento, compreso soprattutto l’antifascismo” si legge in un post del Partito Democratico. Il Candidato di Fratelli d'Italia in Campania che usa, per la sua campagna elettorale, il motto fascista è il segnale… Publiée par Partito Democratico sur Dimanche 5 ... Leggi su anteprima24

