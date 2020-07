Campania, nuova ordinanza di De Luca: ecco cosa prevede (Di domenica 5 luglio 2020) Il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca nella giornata di ieri ha emanato una nuova ordinanza, la n°60, concentrandosi in particolare sulle aziende agricole e sul focolaio di Mondragone. L’ordinanza al primo punto prevede l’obbligo di utilizzare tutte le misure di sicurezza previste e di rilevare le presenze giornaliere in tali aziende per facilitare … L'articolo Campania, nuova ordinanza di De Luca: ecco cosa prevede Leggi su dailynews24

