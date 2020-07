Calvi, in fiamme un terreno incolto: al lavoro Vigili e Sma Campania (Di domenica 5 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoCalvi (Bn) – Incendio di dimensioni considerevoli poco fa in via Fabbricatore, a Calvi. Alle fiamme un terreno incolto in prossimità di alcune abitazioni del centro sannita. Immediato l’intervento dei Vigili del Fuoco di Benevento e di una squadra della Sma Campania che si sono messe all’opera per domare l’incendio. La situazione è tornata sotto controllo in poco tempo. Da valutare la natura. L'articolo Calvi, in fiamme un terreno incolto: al lavoro Vigili e Sma Campania proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24

In fiamme il bosco di Monte Calvo. Questo pomeriggio i vigili del fuoco sono stati impegnati per spegnere l'incendio divampato tra Vetralla, Blera e Monteromano. In pochissimi tempo circa 15 ettari, t ...

Crac dei ristoranti, arrestati 2 imprenditori

Un lungo periodo di splendore. Poi la crisi, i debiti con l’erario, un contenzioso con Inps, pagamenti ai fornitori,risorse ‘distratte’ dalle società come retribuzioni personali e crediti da incassare ...

