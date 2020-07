Call of Duty: Modern Warfare accusato di aver "falsificato" il weekend di doppia esperienza (Di domenica 5 luglio 2020) I giocatori di Call of Duty: Modern Warfare sono attualmente sul piede di guerra contro Activision. Secondo alcune accuse, partite da un post Reddit con molteplici voti e commenti, gli sviluppatori avrebbero "mentito" sulla presenza di un weekend con doppia esperienza.Sebbene in questo fine settimana fosse stato garantito un periodo di EXP x2, la quantità di esperienza ottenibile nella modalità Multiplayer risulterebbe la stessa di tutti gli altri giorni. Questo, almeno, è quanto sostenuto da Radeni, colui che ha lanciato l'accusa per primo sul popolare forum online:"Non è una stupida teoria complottistica, è tutto vero, almeno in multiplayer. Per quelli di voi che giocano a Hardpoint, sapete che se siete sull'Hardpoint nel momento in cui viene generato, ottenete 450 XP, quindi con i punti esperienza doppi, vi dovrebbe dare 900 XP, esattamente come ... Leggi su eurogamer

globoesportecom : Call of Duty: gesto de 'OK' é removido de Warfare e Warzone - Eurogamer_it : #CallOfDutyModernWarfare accusato di aver 'falsificato' il weekend di doppia esperienza. - imnancyeonjm_ : Amo como me instalé facebook solo para cambiarme la foto de perfil en Call of Duty mob - Multiplayerit : Call of Duty: Modern Warfare: giocatori inferociti per il falso fine settimana con XP doppi - GamingToday4 : Call of Duty: Modern Warfare: giocatori inferociti per il falso fine settimana con XP doppi -