Calciomercato Napoli, pronto il rinnovo di Mario Rui: i dettagli (Di domenica 5 luglio 2020) Calciomercato Napoli, pronto il rinnovo di Mario Rui: i dettagli Napoli, pronto il rinnovo fino... L'articolo Calciomercato Napoli, pronto il rinnovo di Mario Rui: i dettagli proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri

tuttosport : #Osimhen verso il #Napoli, lo conferma il presidente del #Lille - DiMarzio : #Osimhen appena atterrato a #Napoli per vedere la città e incontrare il @sscnapoli @SkySport #calciomercato - DiMarzio : A #Napoli arriva #Osimhen. La prima foto - sportface2016 : #Napoli, #Osimhen a un passo: la conferma del presidente del Lille - sportli26181512 : Meret allontana le voci: 'Voglio restare a lungo, ma il futuro lo decide il Napoli': Lunga intervista del Corriere… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Napoli

Probabili formazioni Napoli Roma: quote e ultime notizie sulle mosse dei due allenatori e sui titolari per il grande posticipo della 30^ giornata di Serie A. Paulo Fonseca, allenatore Roma (Foto LaPre ...Tra Napoli e Lille l'accordo è lì, solo da formalizzare, in una trattativa che potrebbe vedere invischiati anche altri due giocatori. Da domani tutti i giorni saranno buoni per ottenere l'ok di Victor ...