Calciomercato Milan: interesse per Bailly del Manchester United (Di domenica 5 luglio 2020) Il Milan vuole rinforzare la retroguardia con un colpo in prospettiva e, dopo diversi sondaggi in Europa, lo avrebbe identificati in Bailly Secondo quanto riportato da Sun il Milan avrebbe deciso di puntare fortemente in estate sul giovane centrale di difesa del Manchester United Eric Bailly. Non solo i rossoneri sull’ex Villareal ma anche il Napoli e il Valencia. Il Milan è comunque alla ricerca di un centrale di difesa giovane e già con esperienza tale da potersi inserire al fianco di capitan Romagnoli: sarà un estate bollente sul versante mercato e difesa. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

