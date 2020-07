Calciomercato, le notizie di oggi: Atalanta grandi firme, Mandzukic corteggia l’Italia, novità Roma-Cavani (Di lunedì 6 luglio 2020) Le notizie di Calciomercato più importanti della giornata, tra i nomi dell’Atalanta, le conferme su Cavani e la Roma e le novità su Mario Mandzukic. Atalanta grandi firme – Stagione incredibile per l’Atalanta, il club nerazzurro sta disputando una stagione veramente entusiasmante e punta obiettivi ambiziosi in campionato e Champions League. Le ultime prestazioni sono state eccezionali e hanno permesso di blindare il quarto posto che vale la qualificazione alla competizione europea più importante. Poi si concentrerà per i quarti di finale, con il sogno che continua. La dirigenza è al lavoro per preparare la prossima stagione, obiettivi di livello per il definitivo salto di qualità. (APRI L’ARTICOLO E GUARDA TUTTI I NOMI SUL TACCUINO OROBICO) Mandzukic corteggia L’ITALIA – “Ho raggiunto un ... Leggi su calcioweb.eu

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato notizie Milan, clamoroso retroscena: Boban aveva in pugno Szobszlai Calciomercato.com Calcio: Calcagno, ragioniamo per anticipare mezzora partite

(ANSA) - ROMA, 06 LUG - Anticipare di mezzora tutti gli orari di inizio delle partite di Serie A. E' una proposta "sulla quale stiamo ragionando, insieme alla Lega ed alle televisioni". Umberto Calcag ...

Milan-Juventus dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Il Milan sfida la capolista Juventus nel big match della 31ª giornata di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming. Scatta l'ora della verità per la Juventus di Maur ...

(ANSA) - ROMA, 06 LUG - Anticipare di mezzora tutti gli orari di inizio delle partite di Serie A. E' una proposta "sulla quale stiamo ragionando, insieme alla Lega ed alle televisioni". Umberto Calcag ...Il Milan sfida la capolista Juventus nel big match della 31ª giornata di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming. Scatta l'ora della verità per la Juventus di Maur ...