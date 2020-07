Cagliari Atalanta streaming e tv: dove vedere il match (Di domenica 5 luglio 2020) Cagliari Atalanta streaming live, diretta tv e probabili formazioni Cagliari Atalanta streaming TV – Questa sera, domenica 5 luglio 2020, alle ore 19,30 Cagliari e Atalanta scendono alla Sardegna Arena (ovviamente senza tifosi, vista l’emergenza Coronavirus) per la 30esima giornata della Serie A 2019-2020. Ma dove sarà possibile vedere Cagliari Atalanta in diretta tv e live streaming? Sky Sport? Dazn? Rai? Di seguito tutte le risposte su come e dove vedere la partita della Serie A nel dettaglio: Cagliari Atalanta: dove vederla in tv La partita di Serie A tra Cagliari e Atalanta sarà visibile in diretta tv esclusiva via satellite sui canali Sky Sport. Previsto ampio pre e post partita con interviste ai protagonisti e commenti in studio con i vari ospiti ed esperti. Il calcio d’inizio di Cagliari Atalanta è in programma per le ore 19,30 di oggi, ... Leggi su tpi

