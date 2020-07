Cagliari Atalanta LIVE: sintesi, tabellino, moviola e cronaca del match (Di domenica 5 luglio 2020) Alla Sardegna Arena, la 30ª giornata di Serie A 2019/20 tra Cagliari e Atalanta: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Alla “Sardegna Arena” Cagliari e Atalanta si affrontano nel match valido per la 30ª giornata della Serie A 2019/20. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA sintesi Cagliari Atalanta 0-0 moviola Fischio d’inizio alle ore 19:30. Migliore in campo: al termine del primo tempo PAGELLE Cagliari Atalanta 0-0: risultato e tabellino In attesa delle formazioni ufficiali. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

Atalanta_BC : ? Esterni decisivi nella nostra ultima visita alla Sardegna Arena! ?? ?? Last time in Cagliari... ?? ??… - CarolRadull : Serie A: Today's Fixtures. Inter Milan vs. Bologna 6.15pm Brescia vs. Verona 8.30pm Cagliari vs. Atalanta 8.30p… - CagliariCalcio : ?? | STATISTICHE Numeri e curiosità su #CagliariAtalanta, 30ª giornata di #SerieATIM. ?? - 21_mat : Inter vs Bologna, Cagliari vs Atalanta y Napoli vs Roma. Domingo de ver Serie A. - AsPicks1 : RT @OversKing1: Cagliari/Atalanta OVER 3.25 -115 0.5U?? -