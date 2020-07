Cagliari-Atalanta, le probabili formazioni del match del 30° turno (Di domenica 5 luglio 2020) Alla “Sardegna Arena”, Cagliari-Atalanta si sfidano nel match valido per la 30^ giornata di Serie A: le probabili formazioni della partita Alla “Sardegna Arena” si sfidano Cagliari-Atalanta, partita valida per il 30° turno di Serie A. Nell’ultimo turno i padroni di casa hanno pareggiato in casa del Bologna, portandosi a 39 punti, a -6 dalla zona Europa. L’Atalanta, invece, ha battuto 2-0 il Napoli, portandosi a +12 sulla Roma, chiudendo di fatto i giochi per la qualificazione alla Champions League. Fischio d’inizio del match previsto per le ore 19.30. Le probabili formazioni di Cagliari-Atalanta 3-5-2 P Cragno D Carboni D Pisacane D Lykogiannis C Nandez C Rog C Nainggolan C Ionita D Mattiello A Joao Pedro A Simeone All. Walter Zenga Indisponibili: Oliva, Pavoletti, Klavan, ... Leggi su zon

