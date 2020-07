Cagliari Atalanta 0-0 LIVE: Cragno si oppone a Malinovski (Di domenica 5 luglio 2020) Alla Sardegna Arena, la 30ª giornata di Serie A 2019/20 tra Cagliari e Atalanta: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Alla “Sardegna Arena” Cagliari e Atalanta si affrontano nel match valido per la 30ª giornata della Serie A 2019/20. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Cagliari Atalanta 0-0 MOVIOLA 9′ Occasione Atalanta – Malinovski impegna Cragno su punizione: il portiere rossoblù ci arriva in tuffo 1′ Fischio d’inizio Migliore in campo: al termine del primo tempo PAGELLE Cagliari Atalanta 0-0: risultato e tabellino Cagliari (3-4-1-2): Cragno; Pisacane, Carboni, Walukiewicz; Nandez, Ionita, Rog, Lykogiannis; Nainggolan; Joao Pedro, Simeone. A disposizione: Ciocci, Rafael, Boccia, Faragò, Klavan, Mattiello, Birsa, Cigarini, Ladinetti, Gagliano, Paloschi, Ragatzu. Allenatore: Zenga. Atalanta ... Leggi su calcionews24

