Cade nel vuoto mentre cerca di scattare una foto allo spettacolo del Grand Canyon (Di domenica 5 luglio 2020) È caduta mentre stava fotografando il panorama del Grand Canyon ed è morta. Maria A. Salgado Lopez, 59 anni, di Scottsdale, Arizona, ha perso l’equilibrio ed è precipitata: l’incidente è accaduto a ovest di Mather Point. Secondo quanto riportato dal Daily Mail la donna stava facendo un’escursione con tutta la famiglia. Non è la prima volta che qualcuno Cade nel tentativo di scattare una foto: il 23 aprile Cynthia Ackley, 69 anni, di Peoria, Arizona è caduta vicino al Pipe Creek Vista. Secondo Vanessa Ceja-Cervantes, portavoce del Parco Nazionale del Grand Canyon, le morti accidentali sono circa 12 all’anno, di queste una percentuale variabile sono dovute a cadute nel vuoto”. Il 26 giugno Catherine Houe, 49 anni, di San Francisco è morta per i troppo caldo: una giornata dalle temperature insopportabili, come ... Leggi su ilfattoquotidiano

Secondo quanto riportato dal Daily Mail la donna stava facendo un'escursione con tutta la famiglia. Non è la prima volta che qualcuno cade nel tentativo di scattare una foto: il 23 aprile Cynthia ...

