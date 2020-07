Buon compleanno 500 - Nata il 4 luglio: la storia di una grande icona italiana FOTO GALLERY (Di domenica 5 luglio 2020) Continua a stupire, a 63 anni di età. Bella, simpatica e, soprattutto, italiana. In ogni parte del globo, uninconfondibile icona della nostra penisola. La sintesi delle tecnologie produttive di un Paese che, nel secondo Dopoguerra, riusciva con poche risorse a rilanciarsi, stupendo il mondo. La Fiat 500 è il miracolo economico, la motorizzazione di un popolo a cavallo tra gli anni 50 e 60: le grandi autostrade, i primi ingorghi, le prime vacanze al mare con lauto di famiglia. Un Paese che guarda al futuro con ottimismo, la Dolce Vita. Eppure, non è mai stata unauto perfetta. Scomoda, spartana, mal rifinita: i primi giudizi nel 1957 - la vettura esordì, appunto, il 4 luglio - non furono lusinghieri. Consumava poco ma costava troppo, per quello che offriva. La Fiat corse ai ripari, perfezionando le finiture e rinnovando la gamma, come ricordiamo nella ... Leggi su quattroruote

Ultime Notizie dalla rete : Buon compleanno BUON COMPLEANNO E 10 DOMANDE A... Lelle De Ferrari ! SettimanaSport.com Belen Rodriguez e Stefano De Martino, lei sbarca a Napoli e i fan sperano in un incontro

Belen Rodriguez ha accorciato le distanze e si è avvicinata a Stefano De Martino. Con buona pace dei fan, tuttavia, lo ha fatto solo fisicamente. La showgirl argentina è a Napoli, ma non è previsto al ...

Agerola in festa per Virginia Russo che oggi compie 105 anni

105 anni e ancora tanta voglia di vivere. Lei è Virginia Russo, ultracentenaria di Agerola che il 4 luglio ha festeggiato il suo compleanno insieme ai parenti e agli amici e al sindaco di Agerola Luca ...

Belen Rodriguez ha accorciato le distanze e si è avvicinata a Stefano De Martino. Con buona pace dei fan, tuttavia, lo ha fatto solo fisicamente. La showgirl argentina è a Napoli, ma non è previsto al ...105 anni e ancora tanta voglia di vivere. Lei è Virginia Russo, ultracentenaria di Agerola che il 4 luglio ha festeggiato il suo compleanno insieme ai parenti e agli amici e al sindaco di Agerola Luca ...