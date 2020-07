Buffon Juventus, il retroscena: “Era del Milan ma Berlusconi bloccò la trattativa” (Di domenica 5 luglio 2020) Buffon Juventus – Nel giorno successivo al record di 648 partite in serie A arriva un clamoroso retroscena sulla carriera dell’ex portiere della Nazionale. Secondo quanto riportato dal giornalista Maurizio Pistocchi, il portiere sarebbe stato vicinissimo alla firma con il Milan nel 2006. Nel periodo post Calciopoli, quando tutti lasciarono la squadra,Buffon avrebbe potuto trasferirsi al Milan. Juventus, Buffon vicinissimo al Milan La trattativa era ormai chiusa ma il presidente dei rossoneri, Silvio Berlusconi, fece saltare tutto, Il giornalista Mediaset rivela questo incredibile retroscena sul proprio profilo Twitter. Il post: “648 partite in serie A. Si può discutere l’uomo, il giocatore no. Gianluigi Buffon, uno dei più grandi portieri della storia del calcio italiano. Chissà come sarebbe stata la sua storia se nel 2006 Berlusconi non ... Leggi su juvedipendenza

brfootball : Juventus mark Gianluigi Buffon's record-breaking 648th Serie A appearance ?? - juventusfc : Se ti commuovi tu, @gianluigibuffon, figuriamoci noi... ???????? #648UFFON Intervista completa sul nostro sito e s… - juventusfc : 648 presenze in @SerieA. Nessuno come lui. @GianluigiBuffon, ancora una volta, nella Leggenda ???? #648UFFON… - RPACHON32 : RT @juventusfc: 648 presenze in @SerieA. Nessuno come lui. @GianluigiBuffon, ancora una volta, nella Leggenda ???? #648UFFON https://t.co… - iamAlainChivilo : Nel periodo calciopoli sperai e sarei stato contento di avere #Buffon all'Inter, ma decise di rimanere bianconero.… -

Ultime Notizie dalla rete : Buffon Juventus Buffon da record: "648 non è un numero, è la vita". Tutti i messaggi social per lui Sky Sport Juventus, Danilo: «Complimenti a super Buffon per l’ennesimo record»

Danilo, terzino della Juventus, ha commentato su Instagram la vittoria ottenuta nel derby della Mole contro il Torino. «Vittoria ottenuta con la forza della squadra! Complimenti a super Gigi Buffon pe ...

Capello e l’aneddoto delle vespe e Buffon: «Si rifiutò di giocare»

Ospite negli studi di Sky Sport, Fabio Capello ha raccontato un retroscena relativo a Gianluigi Buffon, fresco di record in Serie A. Una confessione sulla fobia per le api del portiere della Juventus.

Danilo, terzino della Juventus, ha commentato su Instagram la vittoria ottenuta nel derby della Mole contro il Torino. «Vittoria ottenuta con la forza della squadra! Complimenti a super Gigi Buffon pe ...Ospite negli studi di Sky Sport, Fabio Capello ha raccontato un retroscena relativo a Gianluigi Buffon, fresco di record in Serie A. Una confessione sulla fobia per le api del portiere della Juventus.