Briga festeggia il decennale di carriera con Calle Maria Ignacia prima del nuovo album (audio e testo) (Di domenica 5 luglio 2020) Briga festeggia il decennale di carriera in una maniera del tutto speciale. Già tornato in studio per l’ottavo album in studio, l’artista romano ha deciso di rendere free uno dei suoi primi brani, Calle Maria Ignacia, che aveva voluto inserire nell’album autoprodotto Anamnesi e successivamente nel mixtape Malinconia Della Partenza. Il brano arriva a due anni da Che Cosa Ci Siamo Fatti, ultimo album in studio che ha rilasciato nel 2018 e che aveva anticipato proprio col rilascio del singolo omonimo. Il 2019 è invece l’anno della raccolta Il Rumore Dei Sogni – Collection. Mattia Bellegrandi ha così voluto tornare indietro nel tempo per il rilascio di uno dei brani più significativi della sua carriera, Calle Maria Ignacia, che aveva annunciato sulla sua pagina come regalo per i fan che attendono con trepidazione il suo nuovo ... Leggi su optimagazine

