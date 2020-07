Brescia-Verona, i convocati di Juric: out Amrabat, Pessina squalificato (Di domenica 5 luglio 2020) Il tecnico del Verona, Ivan Juric, ha diramato la lista dei convocati in vista della gara contro il Brescia, in programma oggi alle 19:30. Non ci sarà Amrabat, per un affaticamento muscolare. Oltre ad Ajdapong, Dawidowicz, Salcedo, Eysseric, Udogie e Danzi, assente anche lo squalificato Pessina. Di seguito la lista al completo: 1 Silvestri, 4 Veloso, 5 Faraoni, 6 Lovato, 7 Badu, 9 Stepinski, 10 Di Carmine, 11 Pazzini, 13 Rrahmani, 14 Verre, 15 Bocchetti, 16 Borini, 18 Lucas, 20 Zaccagni, 21 Gunter, 22 Berardi, 23 Dimarco, 24 Kumbulla, 28 Terracciano, 31 Pierobon, 33 Empereur, 88 Lazovic, 96 Radunovic. Leggi su sportface

CarolRadull : Serie A: Today's Fixtures. Inter Milan vs. Bologna 6.15pm Brescia vs. Verona 8.30pm Cagliari vs. Atalanta 8.30p… - lory_juve : RT @SandroSca: Rigori a sfavore Lecce 11 Brescia 10 JUVE 10 Torino 9 Udinese 8 Sassuolo 8 Fiore 8 Roma 8 Parma 8 Genoa 8 Cagliari 7 Milan 7… - sportli26181512 : Verona, i convocati per il Brescia. Out Amrabat: Il tecnico Juric ha diramato la lista dei giocatori chiamati in vi… - Nardoz___ : RT @Teo__Visma: Dall'arrivo di #Ibrahimovic 17 partite (13 campionato e 4 Coppa Italia) - 9 vittorie (Cagliari, Udinese, Brescia, Spal, T… - Bo__Rajab : RT @SandroSca: Rigori a sfavore Lecce 11 Brescia 10 JUVE 10 Torino 9 Udinese 8 Sassuolo 8 Fiore 8 Roma 8 Parma 8 Genoa 8 Cagliari 7 Milan 7… -