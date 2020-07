Brescia Verona 1-0 LIVE: Verre si mangia il pari (Di domenica 5 luglio 2020) Allo Stadio Rigamonti, la 30ª giornata di Serie A 2019/20 tra Brescia e Verona: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Allo Stadio “Rigamonti”, Brescia e Verona si affrontano nel match valido per la 30ª giornata della Serie A 2019/20. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Brescia Verona 1-0 MOVIOLA 81′ Secondo cambio per il Brescia– Dentro Viviani per Tonali. 77′ Grande occasione per Verre – Il numero 14 ha la chance per pareggiare, Joronen si supera. 72′ Ultimi cambi per l’Hellas – Dentro Pazzini e Stepinski per Di Carmine e Empereur. 67′ Primo cambio per il Brescia – Martella esce per Semprini. 66′ Cambi per il Verona – Dentro Lucas e Dimarco per Zaccagni e Badu. 64′ Occasione Verona – Stacco di Rrahmani su corner, Joronen sicuro. 53′ GOL DEL Brescia ... Leggi su calcionews24

