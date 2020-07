Brescia-Hellas Verona, le probabili formazioni del match (Di domenica 5 luglio 2020) Al “Mario Rigamonti”, Brescia-Hellas Verona scendono in campo per la trentesima giornata di campionato: le probabili formazioni dello scontro salvezza Allo stadio “Mario Rigamonti” si affrontano Brescia-Hellas Verona nel match valido per la trentesima giornata di Serie A. Stando alla classifica, la squadra di Diego Lopez sembra essere condannata alla retrocessione in Serie B: ad otto giornate dal termine, ha 18 punti ed è a -8 dal quartultimo posto occupato dal Genoa con una vittoria che manca da ben 15 partite (14 dicembre 2019, 3-0 al Lecce). Il pesante 0-6 subito dall’Inter a San Siro nell’ultimo turno è lo specchio fedele di una stagione pessima per le Rondinelle. Sorridono invece i ragazzi di Ivan Juric: sfondato il muro dei 40 punti di due lunghezze dopo il 3-2 al Parma, gli scaligeri cullano la possibilità di ... Leggi su zon

scorelawn : SERIE A 2020/07/02 Atalanta 2 - 0 Napoli Roma 0 - 2 Udinese 2020/07/01 Bologna 1 - 1 Cagliari Fiorentina 1 - 3 Sa… - ganbutu_soushi : Italy - Lega Serie A 2019-2020 30^ Giornata Mon. 06/07/20 Brescia vs. Hellas Verona - ganbutu_soushi : Italy - Lega Serie A 2019-2020 30^ Giornata Mon. 06/07/20 Internazionale vs. Bologna Cagliari vs. Atalanta Parma… - sportli26181512 : #Altrenotizie #IlcalcioinTV Serie A, dove vedere Brescia Verona in tv e streaming: Dove vedere Brescia Verona tv st… - zazoomblog : Probabili formazioni Brescia Hellas Verona: Rondinelle obbligate a vincere - #Probabili #formazioni #Brescia -