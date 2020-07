Bottas vince il Gp d’Austria davanti a Leclerc e Norris (Di domenica 5 luglio 2020) SPIELBERG (AUSTRIA) (ITALPRESS) – Valtteri Bottas su Mercedes vince il Gran Premio d’Austria, prova inaugurale del Mondiale di Formula Uno disputata sul circuito di Spielberg. Il finlandese vince davanti a Lewis Hamilton che però, penalizzato di cinque secondi per un contatto con Albon, deve cedere la seconda posizione a Charles Leclerc su Ferrari. Il campione del mondo finisce addirittura fuori dal podio, dietro anche Lando Norris, che per la prima volta in carriera chiude fra i primi tre al volante della sua McLaren. Seguono Carlos Sainz, Sergio Perez, Pierre Gasly, Esteban Ocon, Antonio Giovinazzi e Sebastian Vettel, decimo dopo una gara complicata anche per via di un testacoda. Costretto al ritiro nella parte iniziale della gara Max Verstappen a causa di un problema alla sua Red Bull.(ITALPRESS). Bottas vince il Gp d’Austria davanti a ... Leggi su ilcorrieredellacitta

