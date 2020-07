Bonus bici 2020 incrementato di 20 milioni di euro: ecco come sfruttarlo (Di domenica 5 luglio 2020) Con un emendamento presentato al DL Rilancio si chiede di estendere la copertura del Bonus bici con altri 20 milioni di euro. Questo per evitare che possa esserci un click day e che le risorse stanziate servano a coprire il Bonus per una maggiore platea di possibili beneficiari e per chi rischia di rimanere escluso dalla misura. Bonus bici 2020 La misura ha avuto un successo al di sopra delle aspettativa. Inizialmente la copertura avrebbe coperto solo l’acquisto di 450mila biciclette ma ad oggi ne sono state vendute, dall’entrata in vigore del Bonus, oltre 600mila. Oltre alla gioia per il successo del Bonus quello che si spera è che si inizi una nuova mobilità sostenibile. Proprio di fronte all’altissima richiesta di fruizione del Bonus, quindi, il governo non poteva rimanere fermo lasciando molti esclusi dal Bonus e per questo motivo sono stati stanziati ... Leggi su notizieora

