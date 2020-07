Blogo retroscena: Marco Liorni verso Affari tuoi (Di domenica 5 luglio 2020) Torna con un ciclo di prime serate uno dei titoli più famosi del game show televisivo nostrano. Il riferimento è ad Affari tuoi che approdò nella Rai1 di Fabrizio Del Noce negli anni duemila, portato al successo da Paolo Bonolis nel territorio dell'access time, fino a quel momento presidiato da Striscia la notizia e che chiuse i battenti nel 2017 con la conduzione di Flavio Insinna, attualmente ormai precettato alla guida dell'Eredità. Il programma prodotto in collaborazione con Banijay-Endemol stavolta però non andrà in onda nell'access time, dove è ben saldo forte dei suoi strepitosi successi (abbiamo visto anche in replica) Soliti ignoti condotto da Amadeus, ma verrà trasmesso in prima serata.Blogo retroscena: Marco Liorni verso Affari tuoi pubblicato su TVBlog.it 05 luglio 2020 09:51. Leggi su blogo

