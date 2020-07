Blogo retroscena: Marco Liorni verso Affari tuoi (Di domenica 5 luglio 2020) Torna con un ciclo di prime serate uno dei titoli più famosi del game show televisivo nostrano. Il riferimento è ad Affari tuoi che approdò nella Rai1 di Fabrizio Del Noce negli anni duemila, portato al successo da Paolo Bonolis nel territorio dell'access time, fino a quel momento presidiato da Striscia la notizia e che chiuse i battenti nel 2017 con la conduzione di Flavio Insinna, attualmente ormai precettato alla guida dell'Eredità. Il programma prodotto in collaborazione con Banijay-Endemol stavolta però non andrà in onda nell'access time, dove è ben saldo forte dei suoi strepitosi successi (abbiamo visto anche in replica) Soliti ignoti condotto da Amadeus, ma verrà trasmesso in prima serata.Saranno 3 appuntamenti settimanali di prime time, presumibilmente con protagonisti anche dei personaggi del mondo dello spettacolo, ... Leggi su blogo

Ultime Notizie dalla rete : Blogo retroscena Blogo retroscena: Piero Chiambretti verso la conduzione di Tiki Taka TVBlog.it Blogo retroscena: Piero Chiambretti verso la conduzione di Tiki Taka

Cosa farà Piero Chiambretti nella prossima stagione tv? Proprio da queste colonne vi abbiamo parlato giorni fa del futuro professionale di Piero Chiambretti. In particolare TvBlog vi aveva svelato di ...

