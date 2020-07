Berlusconi rilancia su una nuova maggioranza per il dopo Conte: «Non c’è solo il voto». E dietro le quinte tratta sulla legge elettorale (Di domenica 5 luglio 2020) Le parole di Silvio Berlusconi, «pronti a entrare al governo con una nuova maggioranza», un paio di giorni fa, avevano provocato un terremoto nell’opposizione con Matteo Salvini e Giorgia Meloni pronti a prendere le distanze, urlando «l’unica alternativa a questo governo è il voto». Poi l’ex Cavaliere sembrava essere tornato sui suoi passi, tanto che ieri il laeder della Lega, durante la manifestazione dell’opposizione a Roma, ha detto: «Mi fido di Berlusconi». Le prospettive con gli alleati “storici” Oggi però l’ex premier rilancia di nuovo e chiede agli alleati di «provarci». E dà la misura di quello che ieri, durante la manifestazione del centrodestra a Roma, si percepiva chiaro al di là degli interventi dei leader dal palco. E cioè che quella di Lega, ... Leggi su open.online

"La via maestra è quella delle elezioni" attacca il vicepresidente di Forza Italia, Antonio Tajani. In piazza si raccolgono le firme per istituire una commissione d'inchiesta sul caso Berlusconi Salvi ...Su Libero in edicola oggi, domenica 5 luglio, in un commento firmato insieme a Giuseppe Palma, Palo Becchi parla di Silvio Berlusconi e della sua "tentazione" sulla legge elettorale. Un articolo che B ...