Berlusconi raduna il centro destra: “Facciamo cadere Governo Conte” (Di domenica 5 luglio 2020) Dopo la manifestazione di ieri del centro destra a piazza del popolo, Berlusconi torna all’attacco del Governo Conte. Il Cavaliere auspica nel cambiamento delle forze di maggioranza. La manifestazione del centro destra, con i vari leader delle forze politiche Salvini, Meloni e Tajani, non ha raccolto forse l’adesione che ci si aspettava. Anche complici le norme sul distanziamento sociale sono accorsi in piazza del Popolo a Roma poco meno di 4000 manifestanti. Salvini si è detto soddisfatto di quanto raccolto nella piazza romana, chiamando a gran voce delle nuove elezioni per costruire un Governo spostato verso il centro destra. A fargli eco le parole di Berlusconi. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Kanye West: nuovo presidente nero per gli USA? Berlusconi chiama a raccolta il centro destra Ma così si fa il male degli ... Leggi su bloglive

Dopo la manifestazione di ieri del centro destra a piazza del popolo, Berlusconi torna all'attacco del Governo Conte. Il Cavaliere auspica nel cambiamento delle forze di maggioranza. La manifestazion ...

E' quanto meno curioso che neppure la manifestazione unitaria a Roma dell'opposizione di centrodestra ha smosso dal suo rifugio in Provenza Silvio Berlusconi E' quanto meno curioso che neppure la mani ...

