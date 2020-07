Belen tradita da Stefano De Martino? Alessia Marcuzzi risponde sui social (Di domenica 5 luglio 2020) Belen tradita da Stefano De Martino? Alessia Marcuzzi risponde sui social. La presentatrice televisiva ha detto la sua in merito alle accuse ricevute nelle ultime ore. A chi l’ha additata come colei che avrebbe distrutto la coppia composta da Belen e Stefano De Martino, a causa del tradimento di quest’ultimo, la presentatrice televisiva ha voluto … L'articolo Belen tradita da Stefano De Martino? Alessia Marcuzzi risponde sui social è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

giangio87 : RT @HuffPostItalia: Belen tradita da Stefano con la Marcuzzi? Arrivano le smentite, ma i rumors continuano - HuffPostItalia : Belen tradita da Stefano con la Marcuzzi? Arrivano le smentite, ma i rumors continuano - zazoomblog : Belen tradita da Stefano De Martino? Il suo gesto spiazza tutti: «Lo stesso che fece Emma con lui» - #Belen… - GiuliaDeLeo : ‘Allora se è stata tradita Belen possiamo essere tradite tutte’’ ?????????? -

Se anche Belen subisce la tragedia del tradimento, che certezze ci sono nella vita? Sono queste le parole che risuonano maggiormente in queste ore in cui il gossip che vede Stefano De Martino tradire ...Belen Rodriguez e Stefano De Martino hanno ‘acceso’ il fuoco del gossip in questa estate 2020 che si prospetta rovente. Secondo quanto riporta ‘Dagospia’, la showgirl avrebbe scoperto – grazie all’ipa ...