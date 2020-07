Belen scopre Stefano De Martino con la Marcuzzi dall’iPad: nuovi dettagli (Di domenica 5 luglio 2020) Nonostante le smentite plateali di Stefano De Martino ed ermetiche della Marcuzzi, continuano a girare le indiscrezioni sul presunto flirt tra l’ex ballerino di Amici ele presentatrice. Sempre dal sito di Dagospia nuovi dettagli sulla rottura tra Belen Rodriguez e Stefano de Martino imputabile ad un flirt di quest’ultimo con Alessia Marcuzzi scoperto dalla showgirl Argentina dall’iPad Flirt tra Stefano e Alessia: subito le smentite La bombaArticolo completo: Belen scopre Stefano De Martino con la Marcuzzi dall’iPad: nuovi dettagli dal blog SoloDonna Leggi su solodonna

Ultime Notizie dalla rete : Belen scopre "Troppo invadente, devi farti da parte", delirio social contro Jeremias Rodriguez ilGiornale.it Alessia Marcuzzi commenta il presunto flirt con Stefano De Martino

Marcuzzi e De Martino negano il flirt. Ma Belen cita Cocciante come la Marrone nel 2012

