Belen scatenata alla festa del suo nuovo fidanzato | vestito dipinto addosso

Belen Rodriguez era a Napoli ed ha partecipato alla festa di compleanno di Gianmaria Antinolfi. Bellissima elegantissima, con i capelli raccolto in una coda, una sirena con un abito di pizzo bianco con la coda che sembrava le fosse stato dipinto addosso E la showgirl è apparsa sorridente e si è lasciata andare fra danze sensuali e sorrisi. Sta cercando di dimenticare Stefano? Chissà… per ora vediamo

Belen Rodriguez ha accorciato le distanze e si è avvicinata a Stefano De Martino. Con buona pace dei fan, tuttavia, lo ha fatto solo fisicamente. La showgirl argentina è a Napoli, ma non è previsto al ...Napoli in questi giorni ha visto la contemporanea presenza della coppia più chiacchierata del periodo: Belen Rodriguez e Stefano De Martino. In crisi ormai da settimane e con il matrimonio ormai desti ...