Belen Rodriguez festeggia in bianco a Capri mentre impazza il gossip su Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi (Di domenica 5 luglio 2020) Belen Rodriguez e il gossip su Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi, la showgirl intanto festeggia vestita di bianco. Il presunto triangolo Belen Rodriguez-Stefano De Martino-Alessia Marcuzzi... Leggi su leggo

ElisaDiGiacomo : Belen Rodriguez avrebbe appreso del tradimento di De Martino dal suo cellulare (Rumors) - Ri_Ghetto : RT @Novella_2000: Dagospia insiste su De Martino: “Belen ha scoperto di avere un cespuglio di corna” - sissiisissi2 : RT @Novella_2000: Dagospia insiste su De Martino: “Belen ha scoperto di avere un cespuglio di corna” - giadinagrisu : RT @tempoweb: Dopo la bufera De Martino, Belen Rodriguez balla alla festa dell'uomo misterioso #belenrodriguez #gianmariaantinolfi #stefano… - Novella_2000 : Dagospia insiste su De Martino: “Belen ha scoperto di avere un cespuglio di corna” -

Ultime Notizie dalla rete : Belen Rodriguez

Dopo il weekend romantico trascorso tra Napoli, Ischia e Capri insieme con Gianmaria Adonolfi, Belen Rodriguez non rientrerà a Milano, ma il viaggio sarà verso la capitale per registrare la prima punt ...Sono ore intense queste per Stefano De Martino. Come sappiamo soltanto pochissime ore fa il noto portale Dagospia ha lanciato un’indiscrezione bomba che ha lasciato il web senza parole. Stando a quand ...