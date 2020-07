Belen Rodriguez e Nina Moric fanno pace tra karaoke e baci: i video (Di lunedì 6 luglio 2020) Nina Moric e Belen Rodriguez non sono mai state esattamente delle bff, la modella croata nel 2015 ha anche rivolto pesanti accuse contro l’argentina. “Confermo le mie accuse e mi scuso con i viados per averla paragonata a loro. Di Belen non me ne frega niente, non è una bella persona come voi tutti pensate. Quando era a casa con mio figlio, durante la sua storia con Fabrizio Corona, girava per casa senza veli. Carlos ha avuto gli incubi da quando aveva cinque anni”. Queste dichiarazioni sono costate anche un processo alla Moric, ma adesso è tutto passato e le due sono state avvistate sabato sera in un noto locale di Capri ‘Anema e Core’. Belen e Nina Moric hanno cantato e ballato insieme e alla fine si sono abbracciate. A svelare i dettagli di questa serata reunion è stato Gabriele Parpiglia su Giornalettismo. “Le immagini ... Leggi su bitchyf

