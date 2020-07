Belen Rodriguez e Nina Moric a Capri, la «guerra» è finita (Di domenica 5 luglio 2020) Weekend decisamente movimentato a Capri per Belén Rodriguez. La showgirl, che a metà maggio ha lasciato intendere la fine (di nuovo) del matrimonio con Stefano De Martino, è partita per la Costiera Amalfitana e Capri. Per festeggiare, a quanto pare, il compleanno dell’imprenditore Gianmaria Antinolfi, suo (presunto) nuovo amore. L’ha rivelato Dagospia mentre Belén prendeva già il sole al largo dell’isola, rivelando anche il motivo che avrebbe messo (di nuovo) fine al suo matrimonio con il ballerino. «C’è un filo rosso che lega la fine del rapporto De Martino-Belén e la crisi Marcuzzi-Calabresi: la relazione clandestina (scoperta da Belén) tra De Martino e Alessia Marcuzzi», ha scritto il sito fondato da Roberto D’Agostino, sganciando una bomba per il gossip di casa nostra. Leggi su vanityfair

