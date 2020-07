Belen e Stefano De Martino entrambi a Napoli, ma sempre più lontani (Di domenica 5 luglio 2020) Napoli in questi giorni ha visto la contemporanea presenza della coppia più chiacchierata del periodo: Belen Rodriguez e Stefano De Martino. In crisi ormai da settimane e con il matrimonio ormai destinato ad interrompersi, la showgirl e il ballerino hanno trascorso gli ultimi giorni nella città partenopea, ma distanti e con impegni differenti. Belen e Stefano De Martino a Napoli, ma lontani Due cose hanno accomunato gli ultimi giorni vissuti da Belen Rodriguez e Stefano De Martino, più in crisi che mai e destinati ormai a lasciarsi. In primo luogo, entrambi hanno trascorso le ultime ore a Napoli. Il ballerino si trova nella città partenopea in quanto attuale conduttore di Made in Sud, programma di Rai2. Ma anche la showgirl argentina è sbarcata in terra campana. Il secondo punto in comune, infatti, è che entrambi hanno avuto da festeggiare. ... Leggi su thesocialpost

