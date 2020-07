Beautiful anticipazioni: Brooke è preoccupata per Hope (Di domenica 5 luglio 2020) Beautiful - Katherine Kelly Lang e Annika Noelle Dopo tanti anni passati ad animare con le sue turbolente vicissitudini sentimentali le trame di Beautiful, Brooke (Katherine Kelly Lang) in questo momento è finalmente concentrata sul suo ruolo di madre. E così, mentre tutti intorno a lei prestano attenzione alle bambine di Liam (Scott Clifton) e Steffy (Jacqueline MacInnes Wood), e alla loro ritrovata vita familiare, lei si preoccupa per la figlia Hope (Annika Noelle), finita nelle mire dell’uomo sbagliato. I dettagli nelle anticipazioni che seguono. Beautiful anticipazioni da lunedì 6 a venerdì 10 luglio Thomas dice a Xander, Zoe e Flo che né Steffy né Hope dovranno mai sapere che Phoebe è in realtà Beth, mettendoli in guardia sulle terribili conseguenze dell’ipotetica rivelazione. Brooke, invece, è preoccupata ... Leggi su davidemaggio

