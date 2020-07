Beautiful: anche Jennifer Gareis (Donna) è tornata sul set, anticipazioni USA (Di domenica 5 luglio 2020) Almeno per il momento i lavori sul set di Beautiful non si fermano e vanno avanti, seguendo dei rigidi protocolli di sicurezza sanitaria che hanno permesso alla soap targata Bell Productions di essere il primo show televisivo negli USA a riprendere l’attività dopo l’emergenza sanitaria per il Covid-19.Leggi anche: Tempesta d’amore, anticipazioni tedesche: Franzi scopre la truffa di Steffen e rischia la vita!In realtà lo Stato della California, in questi giorni, è uno di quelli considerati più a rischio negli Stati Uniti, con il ritorno al lockdown di alcune contee, ma ad oggi è da escludere che qualcosa possa turbare il normale svolgimento delle riprese della soap. Invece la vicina di studio di Beautiful, Febbre D’Amore, dopo l’iniziale data del 6 luglio ha preferito rimandare il tutto al 12 luglio, non escludendo tuttavia ... Leggi su tvsoap

