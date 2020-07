Beatrice Rana, pianista premiata dal Quirinale: “Il mio Festival? Segnale di ripartenza del settore. La gente ora vuole emozionarsi con la musica” (Di domenica 5 luglio 2020) Dopo i lunghi mesi di lockdown – la sofferenza collettiva, l’isolamento, la crisi economica – si prova a ripartire dalla musica. “La gente ha voglia di tornare ad emozionarsi“, dice convinta al fattoquotidiano.it la pianista 27enne Beatrice Rana, enfant prodige della musica classica, che ha fondato e dirige la rassegna internazionale di musica da camera Classiche Forme. “Abbiamo tutti bisogno di riavvicinarci a quelle cose che danno un senso alla vita, l’arte è certamente una di quelle”. E quindi, dopo una stagione di incertezza, ora si riprendono in mano gli strumenti e si torna sul palco: il Festival si terrà dal 24 al 26 luglio a Lecce, per tre serate di concerti. Il Festival salentino – che quest’anno vanta la presenza del maestro Antonio Pappano, direttamente dalla Royal Opera House di Londra – ha ... Leggi su ilfattoquotidiano

