Bct, il cartellone prende corpo: ci sarà Fabio Balsamo dei The Jackal e ritorna Ciro l'Immortale (Di domenica 5 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Non manca moltissimo alla quarta edizione del Bct, il festival del Cinema e della Televisione di Benevento e già esserci è una grande notizia dopo tutto quello che c'è stato, e non va mai dimenticato, nei mesi scorsi. La pandemia ha messo in seria difficoltà ogni iniziativa, almeno quelle che prevedano un assembramento tra le caratteristiche principali. L'organizzazione, dopo un periodo di ovvia destabilizzazione, alla fine è riuscita a creare comunque il proprio evento. Non c'è da aspettarsi ciò che si è vissuto nelle precedenti edizioni, le restrizioni rimangono e sarà importante farle rispettare per evitare problemi e polemiche, quindi bisogna ridurre ogni rischio al minimo. E allora ecco che viene fuori il primo antipasto il Drive In con lo schermo installato ...

La «cura di bellezza» stavolta l'offre il governo. Almeno così è annunciato nella sventagliata di proclami del calderone Piano Rilancio. Come se la riflessione in solitudine durante il lockdown a caus ...

