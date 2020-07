Bayern Monaco, Flick vuole trattenere Alaba: “Abbastanza ottimista” (Di domenica 5 luglio 2020) Hans Flick, tecnico del Bayern Monaco, ha tutte le intenzioni di trattenere David Alaba: “Sarei molto felice se riuscissimo a trattenere David. Sono abbastanza ottimista perché credo che non gli dispiaccia chiudere la carriera nel club dove ha iniziato, sono cose sempre più rare nel calcio ma non so a che punto siano le trattative”. L’esterno piace a molte società europee, tra cui anche l’Inter di Antonio Conte. Leggi su sportface

