Barcellona, dopo due pari arriva la risposta al Real Madrid: poker in casa del Villarreal (Di lunedì 6 luglio 2020) dopo due pareggi consecutivi, i problemi extra campo e le voci su Messi, con annesso il primo posto in classifica perso, il Barcellona torna a vincere e risponde al Real Madrid vittorioso pomeriggio di misura a Bilbao. 1-4 in casa del VillarReal in una gara che già all’intervallo aveva regalato quattro reti. Blaugrana avanti già al 3′ l’autorete di Torres, ma arriva al quarto d’ora la risposta di Moreno. Il pari dura poco: Suarez al 20′ e Griezmann al 45′ portano i catalani sull’1-3 prima del duplice fischio. Ci pensa Ansu Fati a chiudere tutto all’86’.L'articolo Barcellona, dopo due pari arriva la risposta al Real Madrid: poker in casa del VillarReal CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu

Il Barcellona vince a Villarreal e cerca di restare attaccato al Real Madrid , vittorioso nel pomeriggio a Bilbao col solito rigore di Sergio Ramos e dunque saldamente primo a +4. Setien rilancia Grie ...

Si apre con un fondamentale successo per blindare l'ennesima qualificazione in Champions League il 34esimo turno di Liga. Nella prima gara della giornata, con il campionato in via di conclusione, l'At ...

